Wo sind die Gäste geblieben?

Die Nachwehen der Coronapandemie sind im Ausgeh- und Freizeitverhalten der Menschen besonders deutlich zu bemerken. Man trifft sich lieber zu Hause. Das spüren vor allem Wirtshäuser, die immer noch auf die Kundschaft warten, „wie sie vor Corona war“. Aber auch Tourismusbetrieben hängt der Virus noch nach. So musste nun das Land Burgenland selbst eingreifen, um mit dem Kurhaus Marienkron ein Aushängeschild des Neusiedler Bezirks zu retten. Es geht nun zu hundert Prozent in das Eigentum der Landesholding über.

Das Kurhaus in Mönchhof ist allerdings ein Spezialfall, weil kein klassischer Tourismusbetrieb. Als Gesundheitsbetrieb durfte es auch in den Lockdowns geöffnet haben und somit gab es auch keine finanziellen Coronahilfen. Die Gäste kamen aber trotzdem nicht. Die Nächtigungszahlen gingen in Mönchhof 2022 (gegenüber 2021) sogar noch einmal zurück.