Licht aus oder doch dimmen

Aus Umfragen geht hervor, dass sich viele Österreicherinnen und Österreicher bei ihren Ausgaben aufgrund der Teuerung zumindest ein wenig einschränken. Bei der Kundenfrequenz in den Parndorfer Einkaufszentren ist dieser Trend noch nicht zu merken. Eingespart wird aber in den Shoppingcentern selbst, nämlich beim Energieverbrauch. Vor allem bei der Beleuchtung zu Weihnachten wird das auch nach außen sichtbar sein. Auf überbordende Lichterdekoration will man verzichten. Sicherlich nicht nur aus Spargründen: In Zeiten der Energieknappheit will man wohl auch ein gutes Image wahren.

In Sachen Weihnachtsbeleuchtung gilt aber ohnehin „weniger ist mehr“. In den vergangenen Jahren waren die immer grelleren und bunteren Lichter sowieso schon aufdringlich.

Stimmungsvolle Lichter darf und soll es aber schon geben. Schließlich gibt jeder Lichtblick in Krisenzeiten etwas Halt.