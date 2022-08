Loch im Börsel

Wer hätte vor einigen Monaten gedacht, dass offene Shop-Türen Beschwerden einbringen würden? So geschehen in Parndorf, wo sich das Designer Outlet genau deshalb der Kritik der GRÜNEN, aber auch von Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stellen muss. Es sei Energieverschwendung, wenn in den Geschäften Klimaanlagen bei offenen Eingangstüren laufen, lautet der Vorwurf.

Verwunderlich ist die Tatsache, dass die Kritik erst jetzt kommt. Die Türen stehen seit Jahren offen. Das ist eine Vorgabe des Managements, denn das soll einladend auf die Kundschaft wirken.

Die Preissteigerung am Energiemarkt hat die Bevölkerung offenbar gegenüber umweltschädlichem Verhalten sensibilisiert. Es ist die Finanzlage, die das geschafft hat, das Loch im Geldbörsel und nicht das Loch in der Ozonschicht. Bewusstseinsbildung funktioniert offensichtlich nur über Euros.