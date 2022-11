Ohne Licht, keine Paradeis

Die Energiekosten zwingen Unternehmen vieler Branchen in die Knie. Immer öfter wird auch laut über Schließung nachgedacht – wenn nicht schleunigst eine politische Lösung gefunden wird. Die Preissteigerung könne man den Endkunden nicht aufbrummen, heißt es etwa von mehreren Gastronomen aus dem Neusiedler Bezirk. Dann würde ein Schweinsschnitzel bald auf 30 Euro oder mehr kommen.

Noch brennt in den Gaststuben allerdings Licht, das ist in den meisten Gewächshäusern im Seewinkel schon ausgegangen. An eine Belichtung der Paradeiserpflanzen mit künstlichem Licht in der dunklen Jahreszeit samt Beheizung ist nicht zu denken. Die Paradeiser, Paprika oder Gurken im Supermarktregal werden im heurigen Winter größtenteils aus dem Ausland kommen. Es ist Zeit, aus einem Lippenbekenntnis eine Tugend zu machen und auf Saisonalität zu setzen. Paradeiser im Winter schmecken ohnehin nicht.