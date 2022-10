Schlechtes Zeugnis für Demokratie

Die Wahlen sind geschlagen: Die Bürgermeister der nächsten fünf Jahre stehen – bis auf Apetlon, Sankt Andrä und Weiden am See – fest, die Gemeinderatsmandate sind vergeben. Überraschungen gab es einige, die größten aber in Andau und Gattendorf, wo der Amtsinhaber abgewählt wurde.

Eine negative Überraschung war das mangelnde Interesse an der Wahl. In fast allen Gemeinden sank die Wahlbeteiligung, in Parndorf sogar auf unter 56 Prozent. Das ist der niedrigste Wert aller 171 burgenländischen Gemeinden. Eine gewisse Politikverdrossenheit ist aber nicht nur hier zu bemerken, davon erzählen auch Kommunalpolitiker anderer Ortschaften. Mehr als verdoppelt hat sich auch der Anteil ungültiger Stimmen. Das waren im Bezirk 7,6 Prozent.

Am Sonntag werden es wohl noch weniger sein, die zur Bundespräsidentenwahl gehen.