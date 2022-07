SPÖ in der Zwickmühle

Gemeinderatssitzungen werden selten in den ersten Ferienwochen angesetzt, schließlich ist Urlaubszeit und einige freie Tage haben sich die Mandatarinnen und Mandatare verdient. Dass aber alle Gemeinderatsmitglieder einer Fraktion gleichzeitig verhindert sind, um bei einer Sitzung teilzunehmen, ist auch in der Ferienzeit ungewöhnlich. So geschehen in Neusiedl am See. Alle SPÖ-Gemeinderäte fehlten beim extra einberufenen Sondergemeinderat.

Neusiedl am See, Gols SPÖ-Fraktion blieb Sondergemeinderat zum Spital fern

Dass es in der Sitzung um ein für die SPÖ heikles Thema ging, macht dann doch eine schiefe Optik. Eine gemeinsame Stellungnahme zur Umwidmung eines Grundstückes für den Spitalsbau in Gols sollte formuliert werden, mit dem Ziel, für einen Standort in der Bezirkshauptstadt einzutreten. Eine Zwickmühle für die Sozialdemokraten, die sich nicht gegen einen Beschluss „ihres“ Landeshauptmannes, aber auch nicht gegen Neusiedler Interessen stellen können.