Daumen hoch für Ostligisten

Kein Bundesligist, kein 2. Liga-Klub – auch in dieser Saison ist die Regionalliga Ost nach dem SVM-Crash 2020 das höchste der Gefühle für Burgenlands Vertreter. Die sind mit Neusiedl/ See (9.) und Aufsteiger Siegendorf (4.) nach drei Runden solide gestartet. Draßburg hat mit dem ersten Remis (1:1 in Scheiblingkirchen) zumindest die Rote Laterne abgegeben.

Gut so! Denn derzeit vertreten acht Teams Niederösterreich, fünf Wien und lediglich drei das Burgenland. In den vergangenen sechs Saisonen pendelte die Zahl zwischen zwei und drei. 2015/ 2016 gab es mit Parndorf, Ritzing, Neusiedl und Oberwart vier Burgenland-Klubs.

Diese rot-goldene Stärke braucht es aber, um die dritthöchste Spielstufe als solche samt potenzieller Derbys für möglichst viele aufstrebende Klubs darunter wieder zu attraktivieren und langfristig das gesamte Niveau im Land zu heben. Auch deshalb ist es legitim, allen burgenländischen RLO-Vertretern die Daumen zu drücken.