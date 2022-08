Erfahrung lohnt sich

Richtig einfach verlief seit Beginn der Covid-Pandemie 2020 gerade bei der Organisation von Sport-Events nur wenig. Das Erfüllen von Auflagen und die Notwendigkeit des Improvisierens wurden gelebte Praxis und stellten viele Veranstalter vor neue Herausforderungen. Seit dem Frühjahr entspannte sich die Ausgangslage für Events aufgrund der Öffnungsschritte wesentlich.

Von entspannt konnte im Vorfeld der 35. Auflage des Austria Triathlons in Podersdorf hingegen keine Rede sein. Der zu niedrige Wasserstand des Neusiedler Sees machte eine Durchführung der Schwimmdistanzen bei den Bewerben unmöglich.

Organisator Daniel Döller und Co. zeigten sich in der Not erfinderisch, riefen als Schwimm-Alternative den Badeteich der St. Martins Therme in Frauenkirchen ins Leben und lösten das Problem für die rund 2.000 Teilnehmer elegant, kreativ und routiniert. Kurzum: Hier hat sich jahrelange Erfahrung als Veranstalter bezahlt gemacht.