Es ist nur der kleine Bruder

Die „Olympischen Spiele der nicht olympischen Sportarten“ – so werden die World Games häufig tituliert. Ausgefallene Sportarten wie Kanupolo gibt es aktuell in den USA, wo die diesjährigen World Games stattfinden, zu bestaunen. Aber auch weniger exotische Sportarten wie Jiu Jitsu oder Compound-Bogenschießen stehen bei den World Games auf dem Programm. Und dort mischte der Südburgenländer Nico Wiener vor wenigen Tagen vorne mit. Dasselbe peilen die Jiu Jitsu-Schwestern Lisa und Anna Fuhrman, die am morgigen Freitag dran sind, an.

Gegenüber Olympischen Spielen bleiben die Leistungen der World Games-Athleten trotz TV-Liveübertragungen und einer Verabschiedung vom Bundespräsidenten wie richtige Olympioniken, deutlich im Schatten. Zu Unrecht, weil auch hier viel Schweiß und Herzblut nötig ist, um vorne dabei zu sein. Und teilwese können nicht einmal die Besten davon leben. Es ist eben nur der kleine Olympia-Bruder.