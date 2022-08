Expresszug rollt weiter

Die schwierigste aller Auslosungen – so bezeichnete Halbturns Trainer Peter Herglotz den Start in die 2. Liga Nord. Die vermeintlich „leichteren“ Gegner würden erst ab der sechsten Runde auf sein Team warten. Beim 5:0-Kantersieg gegen Deutsch Jahrndorf bemerkte man von der Tiefstapelei rein gar nichts, der USV-Express fegte über die mit Routiniers gespickte ASV-Elf drüber. Liga-übergreifend feierte der Aufsteiger den zehnten Sieg in Serie, in keiner dieser Partien wurden weniger als vier Tore geschossen.

Scheinbar läuft das Werkl auch in einer höheren Klasse weiter. Der Mix aus Legionären und Eigenbauspielern klappt ausgezeichnet. Zudem steht Herglotz für das Auf- und Einbauen von jungen Spielern. Da fiel das Fehlen weder von Abwehrchef Willi Talos noch von urlaubenden Youngsters auf. So ist man perfekt in der 2. Liga angekommen, Halbturn wird noch für positive Aufregung sorgen.