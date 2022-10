Illmitzer Luxus

Wolfgang Gmoser, Erwin Gartner, Clemens Wegleitner, die beiden Salzl-Brüder – immer wieder fand sich einer dieser Stamm- und Führungsspieler auf der Ersatzbank wieder. Doch weder Disziplin noch sportliche Unform waren die Gründe dafür, sondern sportliches Kalkül. „Wenn man den Jungen vor der Saison verspricht, dass sie zu ihren Einsätzen kommen, dann muss man sich auch daran halten“, erläutert Trainer Markus Tschida seine Vorgangsweise. Momentan kommt es beim FC Illmitz zu einer Win-Win-Situation. Einerseits hält man bei 20 Punkten, ist tabellarisch mehr also auf der sicheren Seite. Zudem kann Tschida in kniffligen Partien Top-Qualität eintauschen und eine Partie noch drehen. Zuletzt das Wichtigste – Youngsters wie Maximilian Gartner, Benjamin Ecker oder Niklas Fleischhacker nutzen ihre Möglichkeiten und entwickeln sich zu Kickern, die um ihr Leiberl in der Ersten ordentlich anklopfen.