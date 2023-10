Parndorf schoss sich ein Eigentor

Den Parndorfern ist am 7. Oktober beim Match in Klingenbach ein folgenschwerer Wechselfehler passiert (siehe Seite 85). In den Wirren der Partie kann schon einmal etwas vergessen werden: Ein Abwehrspieler humpelt kurz vor der Pause verletzt raus. Das Trainerteam fackelt nicht lange, bringt mit David Dornhackl den besten Defensivmann von der Bank, der bis zum Ende durchspielt. Dass dieser, weil er tags davor bereits bei der SPG Neudorf/Parndorf in der 1. Klasse Nord zum Einsatz kam, nur 45 Minuten ran hätte dürfen, hatte man beim SC/ESV nicht am Schirm. Aus Neudorf/ Parndorfs 2:0 gegen Mönchhof wurde ein 0:3. Irren ist menschlich. Und bei der Menge an To-Dos, die Helfer, Funktionäre und Trainer Match für Match auf ihrer Liste abhaken müssen, darf ruhig der Hut vor diesen Vereinssoldaten gezogen werden. Das große Aber: Bei einem Prestigeklub wie dem SC/ESV Parndorf darf so ein Fauxpas nicht passieren. Für die Einser und für die Juniors geht es um den Titel. Da schießt sich der Verein ein Eigentor, das sich kein Beteiligter unter der SC/ESV-Fahne verdient hat.