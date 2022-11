Plädoyer für zweite Chance

Der nächste Trainerwechsel ist vollzogen: Christian „Jumbo“ Bauer musste seine Andauer verlassen. Natürlich ist das ein emotionaler Abgang: Die Jungs sind ihm ans Herz gewachsen und umgekehrt sind die Kicker mit ihrem Meistercoach gereift. Dass dieses Projekt in der Landesliga keine satten Punkte mehr abwarf, ist bedauerlich, aber durchaus keine Überraschung. Mit Verlaub: Es war von Beginn weg klar, dass der Abstieg droht. Von daher war die Hinrunde eine Sichtungstour, um im Winter an den nötigen (Transfer-)Schrauben zu drehen. Mit einem verstärkten Team in die Rückrunde zu gehen, kann mit einem neuen Übungsleiter Früchte tragen, hätte aber womöglich auch mit „Jumbo“ geklappt.

Anders gesagt: Mit Blick auf den Punktestand und die Rote Laterne ist Andaus Rochade absolut verständlich. Aber vielleicht hätte man noch den Kaderumbau inklusive Frühjahrsauftakt abwarten können.