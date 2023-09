SC Bad Sauerbrunn - ein ernsthaftes Top-Team

Der Anspruch beim SC Bad Sauerbrunn und die Wirklichkeit in der Burgenlandliga passten in den letzten Jahren nicht ganz zusammen. Stets war das erste Drittel der Tabelle anvisiert, so ganz ging es sich nie aus. Auch 23/24 peilt man im Kurort einen Platz unter den ersten Sechs an – nach knapp einem Viertel der Meisterschaft stimmt der Weg mit 16 Punkten aus sieben Spielen, Platz zwei und einer mehr als ansehnlichen Spielweise. Bad Sauerbrunn agiert offensiv, bissig und konsequent – verfügt zudem über eine gute Mischung aus bewährtem und neuem Personal. Der Verein hat hier seine Aufgaben im Sommer erfüllt, die Spieler bislang am Feld – auch wenn Trainer Heinz Kremser auf die Euphoriebremse tritt und warnt, weil Top-Gegner wie Siegendorf, Horitschon oder Ritzing noch kommen. Trotzdem: Die nötige Konstanz und die Abstimmung scheint bereits gefunden zu sein – und genau deshalb ist die Mannschaft aus dem Bezirk Mattersburg auch ein ernsthafter Anwärter zu einem absoluten Top-Team der Burgenlandliga heranzureifen.