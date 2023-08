Tennis im Burgenland: Es bewegt sich etwas

Das Burgenland soll das Sportland Nummer eins in Österreich werden. So lautet das ehrgeizige Ziel von Sportlandesrat Heinrich Dorner . Von der Größe her ist das im Vergleich mit anderen Bundesländern ein gewagtes Vorhaben. Doch mit dem Start der Tennisakademie in Oberpullendorf gelang im September 2022 in einer „Weltsportart“ schon ein großer Sprung. Ein Beleg dafür sind gleich 13 Medaillen bei den nationalen Jugendtitelkämpfen in der Vorwoche in Villach.

Kritiker können monieren, dass ein Gros der Podestplätze bei den U16-Jungs geholt wurde, der BTV in vier von sechs Einzelbewerben ohne Edelmetall blieb. Das ist natürlich richtig, zeigt jedoch auch, dass in der Spitze schon einiges vorhanden ist, es aber noch an der Breite fehlt. Dafür benötigt man Zeit, wie nicht zuletzt die Teilnehmerzahlen an den Landesmeisterschaften der Allgemeinen Klasse zeigte. Es ist jedoch nicht von der Hand zu weisen, dass sich zuletzt im rot-goldenen Tennis einiges bewegte. Daher wird der notwendige Schritt in Sachen Quantität früher oder später gelingen.