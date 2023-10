Turbulente Nervosität im Abstiegskampf

Die Trainerhistorie beim SC Apetlon schaut in der aktuellen Saison turbulent aus. Mustafa Atik startete, dann folgte Ramazan Mutlu und jetzt Elvir Ibrahimovic. Bei gerade einmal acht gespielten Runden ist das eine bemerkenswerte Geschichte. Sie verdeutlicht einerseits, dass der Verein wohl keine optimale Trainerwahl im Vorfeld der Saison getroffen hat. Aber sie zeigt auch das Ausmaß der Nervosität bei den Seewinklern, mit vier Punkten aktuell Zwölfte von 14. Das verwundert nicht. Der Abstieg in die 2. Klasse Nord wäre für einen Neusiedler Vertreter sogar doppelt bitter. Denn in der „Schutzgruppe“ sind bis auf Jois nur Eisenstädter Klubs vertreten. Apetlon müsste urplötzlich in einer derbyfreien Zone spielen. Umso verblüffender erscheint hier (noch) die Ruhe bei den sieglosen Mönchhofern, aktuelle Inhaber der Roten Laterne. Langsam, aber sicher, braucht es beim FCM einen Befreiungsschlag. Das wird den Verantwortlichen bewusst sein. Sonst wird sich das Abstiegsgespenst über Halloween hinaus einquartieren.