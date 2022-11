Stockender Motor

Hier ist sie also: Die Frage, die sich in der Region wohl kaum einer laut auszusprechen traut. „Wer braucht denn schon den Neusiedler See?“ Der Freizeit- und Tourismusforscher Peter Zellmann hat sie nun gestellt und auch gleich beantwortet: Die ganze Region, denn der See ist ihr Wirtschaftsmotor. Und dieser kommt angesichts sinkender Wasserpegel bereits zum Stocken. Vorerst sind es vor allem Betriebe, die direkt mit dem Tourismus oder dem Wassersport zu tun haben, die das „Knattern“ spüren: Segelschulen, Bootsverleih, Handel für Boote und Zubehör, Strandbäder, Zimmervermieter, Betreiber von Freizeitparks und Gastronomie in den Strandbädern. Fehlende Einnahmen im kommenden Sommer befürchten auch die Seegemeinden, die großteils als Hafenbetreiber fungieren. Genau mit diesen Einnahmen sollte aber das Schlamm- und Schilfmanagement finanziert werden: die „Erste-Hilfe“-Maßnahme für den See.