Titel für einen „Spleen“

Seit mehreren Jahrzehnten sammelt Josef „Beppo“ Haubenwallner für sein Dorfmuseum in Mönchhof Gebrauchsgegenstände und gewährt so einen Blick in vergangene Lebensgewohnheiten der Region. Seit 1990 wächst sein Freilichtmuseum stetig, längst ist es ein eigenständiges Dorf mit Wirtshaus und Kirche geworden, in dem sogar Hochzeiten abgehalten werden. In Mönchhof findet man kein verstaubtes Museum, sondern lebendige Geschichte zum Angreifen.

„Es muss immer etwas Neues geben, so bleibt das Dorfmuseum spannend“, hat Haubenwallner einmal gesagt. Diesem Credo bleibt er bis heute treu. Beinahe seine gesamte Familie hat er mit seinem „Spleen“, den ihm die Einheimischen anfangs ankreideten, infiziert. Für seinen „Spleen“ oder besser gesagt sein Engagement wurde ihm nun der Berufstitel „Professor“ verliehen, seine Frau Christine erhielt das „Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich“.