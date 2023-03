Umkämpftes Bauland

In Frauenkirchen wird kräftig in Grund und Boden investiert. Die Stadtgemeinde will auch in Zukunft für ihre Bevölkerung leistbares Wohnen ermöglichen und überlegt nach und nach neue Gebiete aufzuschließen. So ist es möglich, jungen Leuten zu günstigeren Preisen Baugründe zu verkaufen als es sie am Immobilienmarkt derzeit gibt. Dort sind 300 Euro pro Quadratmeter rund um Neusiedl keine Seltenheit, in der Bezirkshauptstadt selbst spricht man gar von rund 700 Euro.

Der Nachteil: Gemeinden müssen aufgrund der Aufschließungskosten tief in die Tasche greifen und wachsen an den Rändern, während im Ort gewidmetes Bauland teilweise unbebaut bleibt. Daran wird wohl auch die Baulandabgabe nichts ändern, die das Land nun im Rahmen der Offensive zur Baulandmobilisierung rückwirkend ab 2022 von Eigentümern unbebauten Baulandes einheben wird.