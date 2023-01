Was haben wir für einen Schatz

So nah und doch so fern? Diesen Eindruck könnte man manches Mal von unserem Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel gewinnen. Eine Radtour durch das geschützte Gebiet hat man als Einheimischer schnell gemacht, aber nur wenige setzen sich näher mit dem Naturjuwel auseinander. Richtig bewusst, welchen Schatz man hier hat, ist man sich in der Bevölkerung nicht. Dabei würde es tolle geführte Touren und Exkursionen geben, die den unschätzbaren Wert des Gebietes erklären.

Bewusstseinsbildung ist also eine der großen Aufgaben der Nationalparkverantwortlichen. Es gilt, die Bedeutung des Parks für die regionale Entwicklung klarzumachen. Großer Anknüpfungspunkt sind hier Kinder und Jugendliche, die erkennen sollen, welchen Einfluss das eigene Verhalten auf die Natur hat. Eine Kooperation mit dem Gymnasium geht einen Schritt weiter: Hier will man auch das Interesse an Naturwissenschaft wecken.