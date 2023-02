Zeit für einen Schlussstrich

Bauprojekte in unmittelbarer Seenähe sind Aufreger und polarisieren sehr stark. In Weiden am See ging der Bau des Seehotels relativ ruhig über die Bühne. Im Vorfeld hat es freilich fast vier Jahre gedauert, bis sämtliche Behördenverfahren abgeschlossen waren und auch der Welterbebeirat sein Okay gab.

Mit Baubeginn gab es noch einmal einen Aufreger um die Surferkabinen, die innerhalb des Strandbades verlegt wurden, um den Hotelgästen nicht den Ausblick auf den See zu verstellen. Ab da gab es aber keine laute Kritik mehr. Das liegt wohl vor allem daran, dass das Grundstück seit Jahrzehnten für Tourismusprojekte gewidmet ist und das Projekt im Vorfeld gut vorbereitet wurde. Kritikern wollte man im Vorhinein den Wind aus den Segeln nehmen. Mit den 40 Appartements, die gerade nebenan entstehen, ist der Bereich aber nun mehr als genug verbaut. Damit sollte nun in Sachen Bauprojekte am See in Weiden ein Schlussstrich gezogen werden.