Zundorf, bitte warten

Mit der Angelobung der frisch gewählten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister kann die Arbeit in der Kommunalpolitik in den meisten Gemeinden zügig wieder aufgenommen werden. Noch im Wahlkampfmodus befinden sich bekanntlich die Gemeinden Apetlon, St. Andrä am Zicksee und Weiden am See, wo am 23. September noch eine Stichwahl zu schlagen ist.

Auch in Zurndorf heißt es noch: „Bitte warten“. Allerdings aus einem anderen Grund. Hier wurde die Landeswahlbehörde eingeschaltet. Die Unabhängige Liste Zurndorf ortet einige Ungereimtheiten rund um die Wahl und hat deren Ergebnis angefochten. Wahlbeeinflussung, fehlende Barrierefreiheit oder falsche Zuordnung von Stimmzettel stehen im Raum. Nun bleibt abzuwarten, wie die Landeswahlbehörde entscheidet. Schlimmstenfalls könnte es – wie 2017 in Deutschkreuz – zu einer Wahlwiederholung kommen.