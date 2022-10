Zweiter Vize als Prestige

In den meisten Gemeinden hat man nach der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl nun mit der konstituierenden Sitzung die neue Arbeitsperiode begonnen. Aufregung gab es in einigen Gemeinden um die Bestellung von zweiten Vizebürgermeistern. In der vergangenen Periode gab es im Neusiedler Bezirk keinen einzigen, nun gab es mehrere SPÖ-Anträge diesbezüglich.

Statt des Mandats eines Stadtrates oder Gemeindevorstandes gibt es nun etwa in Neusiedl, Nickelsdorf und Andau zweite Vizebürgermeister. Das wirkt sich auch in dessen Entlohnung aus, wobei etwa Heinz Zitz in Neusiedl am See auf den Mehraufwand für die Stadtgemeinde verzichten will. Wichtig ist letztlich aber nicht unter welchen Titel gearbeitet wird, sondern dass sich die Kommunalpolitiker mit vollem Einsatz für ihre Gemeinden engagieren. Es stehen in Zeiten wie diesen viele Herausforderungen für die Kommunen an: Stichwort Energiekrise und Teuerung.