Corona-Ampel im Bezirk Neusiedl leuchtet Orange .

Die Corona-Kommission hat in ihrer Sitzung vom Donnerstag sechs Bezirke neu auf Orange gestellt und sieht daher in diesen Bezirken ein hohes Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Erstmals leuchtet auch der Bezirk Neusiedl am See auf der Landkarte orange.