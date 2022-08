MFG will in Neusiedls Gemeinderat

Werbung

Eine ganz junge Bewegung in der österreichischen Parteienlandschaft will es in den Neusiedler Gemeinderat schaffen: Menschen Freiheit Grundrechte – kurz MFG – geht mit Norbert Wallner ins Rennen. MFG wurde in der Hochphase der Coronapandemie gegründet.

Wallner kandidiert für die Gemeinderatswahl als Spitzenkandidat – nicht aber als Bürgermeisterkandidat. Gefragt nach seinen Beweggründen, sich der Wahl zu stellen, sagt er: „Weil vieles schiefläuft.“

„Wir sind keine Partei der Impfverweigerer. Es sollte nur jeder selber entscheiden können, ob er sich impfen lassen möchte – frei von jedem Zwang.“

Wallner wünscht sich in der Stadtpolitik eindeutig mehr Bürgerbeteiligung, außerdem vermisst er Transparenz bei den Entscheidungen des Gemeinderats.

Sein Ziel ist es, ein Mandat zu gewinnen und somit in das Stadtparlament einzuziehen. Druck mache er sich aber keinen, er gehe gelassen in die Wahl, sagt er im Telefoninterview. Er wolle sich vorrangig für die Wählerinnen und Wähler einsetzen und nicht für die Partei: „Das ist so in keiner anderen Partei gegeben“, glaubt er.

Der Zuspruch zu seiner Kandidatur ist jedenfalls größer, als er selbst gedacht hat. Um antreten zu können, musste Wallner mindestens 30 Unterstützungserklärungen sammeln. „Das ist überhaupt kein Problem gewesen, bei 40 haben wir dann aufgehört“, lässt er wissen.

Ob das Thema Corona dabei präsent war? „Ja, schon“, sagt er und stellt im Gespräch gleich klar: „Wir sind keine Partei der Impfverweigerer. Es sollte nur jeder selber entscheiden können, ob er sich impfen lassen möchte – frei von jedem Zwang.“ Die Themen der Partei seien breit aufgestellt, auch in Neusiedl. Dabei nennt er etwa den Tierschutz, aufklärend wirken möchte er in Sachen 5G, was seiner Meinung nach problematisch wirke.

Ein Fixtermin für ihn ist übrigens der 8. September, denn dann hält der MFG-Gründer Michael Brunner vor dem Neusiedler Rathaus eine Ansprache. Brunner hat angekündigt, bei der Bundespräsidentenwahl antreten zu wollen.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.