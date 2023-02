Protest gegen Heli-Standort in Zurndorf

Zurzeit wird Zurndorf von einem kontroversen Thema in Atem gehalten. Wie in der vergangenen Ausgabe der BVZ berichtet, kündigte Landeshauptmann Doskozil zusammen mit dem Führungsteam des ÖAMTC-Christophorus an, nahe des Friedrichshofs bei Zurndorf einen Hubschrauberstützpunkt errichten lassen zu wollen.

Entschieden Flugrettung landet in Zurndorf

Hierbei soll es schnell gehen und der „Christophorus 18“ soll sogar noch heuer vom Flugplatz nahe Zurndorf abheben. Dieses rasche Vorgehen sorgt für Unmut und Verunsicherung bei den Bewohnern und Geschäftstreibenden am Friedrichshof. Rechtsanwalt und Gemeinderat der Interessensgemeinschaft Zurndorf Andreas Schweitzer, ebenfalls Bewohner des Friedrichshofs in nächster Nähe zum geplanten Hubschrauberstützpunkt, kritisiert das Vorgehen vom vermittelnden Zurndorfer Bürgermeister Werner Friedl scharf und bezeichnete ihn bei einer Pressekonferenz zu dem Thema als „Lügner“, weil er bei der Bekanntgabe des geplanten Standortes behauptet hatte, dies sei mit dem Friedrichshof abgesprochen gewesen.

Auf Höhe des Hauses hinten links soll der Hubschrauberstützpunkt entstehen. Am Friedrichshof ist man entschieden dagegen. Foto: Zwinger

Geschäftsführerin und Vorständin des Friedrichshofs Karin Perkmann will von solchen Absprachen jedoch nichts wissen. Man habe sie informiert, dass so etwas im Raum stehe, jedoch keine konkreten Pläne besprochen. Bürgermeister Friedl beruft sich wiederum auf ein Gespräch mit Perkmann vom zweiten Februar, in dem er sie informiert habe und auch der operative Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung Reinhard Kraxner bestätigt, ein „nicht unangenehmes“ Gespräch mit Perkmann zum Thema Infrastruktur geführt zu haben. Letztlich liegt die Entscheidung über den Stützpunkt bei Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.

Die Befürchtungen der Bewohner des Friedrichshofs sind, dass aus den drei bis fünf Landungen pro Tag rasch mehr werden könnten, die Lebensqualität und damit auch der wirtschaftliche Wert des Friedrichshofs rapide sinken würden und nicht zuletzt, dass Geschäftstreibende den Standort verlassen könnten. Schweitzer hat bei der Pressekonferenz zum Thema jedenfalls angekündigt, jedes ihm zur Verfügung stehende rechtliche Mittel zur Verhinderung dieses Stützpunktes anwenden zu wollen.

Der Tenor der Menschen am Friedrichshof ist jedenfalls klar: „Ein weiterer Notarzthubschrauber für das Burgenland ja, aber bitte nicht am Friedrichshof.“

