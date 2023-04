Frauenkirchen: „Swinging Voices“ in der Basilika

Werbung

Die Swinging Voices bestehen bereits seit dem Jahr 2002 und wurde bis 2013 von Elfi Berecz geleitet. 2013 übernahm dann der Ungar Peter Korda die Chorleitung - als Obfrau fungiert Elisabeth Kainz. Die Solistinnen sind Verena Krikler, Christina Allacher, Birgit Allacher und Anneliese Steiner, für den Rhythmus ist Schlagzeuger Adam Stöcker zuständig.

Der beliebte Chor, der regelmäßig auf Hochzeiten, Taufen, Konfirmationen, kirchlichen Festen oder privaten Feiern gebucht wird, ist auch ständig auf der Suche nach neuen Stimmen. Geprobt wird jeden Mittwoch um 19 Uhr 30 in der Volksschule Gols. In den Sommermonaten wird dabei pausiert, falls keine Anfragen für Hochzeiten etc. vorhanden sind.

Das nächste Konzert der Swinging Voices wird am 18. Mai in der evangelischen Kirche Gols im Rahmen der Konfirmation stattfinden.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.