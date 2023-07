Kaisersteinbruch: Swing unter freiem Himmel

Das Konzert der bruck(lyn) Bigband stand dieses Mal unter keinem speziellen Motto. Die Musik sollte schlichtweg unterhalten, wie auch Bandleader Christian Sutrich an dem lauen Sommerabend in Kaisersteinbruch andeutete. Ein verlockendes Angebot, wie man anhand der vollen Tische am Kirchenplatz eindeutig erkennen konnte, die Martina Watzek und ihr Team des Museums- und Kulturvereins vorbereitet hatten.

Der Einstieg hätte klassischer nicht sein können mit „A String of Pearls“ von Glenn Miller. Und mit großen Hits des Bigband-Registers ging es weiter. Da war der Chattanooga Choo Choo ebenso dabei wie „Girl from Ipanema“ oder auch Romantisches wie „Moonriver“, bekannt aus dem Filmklassiker „Breakfast at Tiffanys“. Neben den solistischen Improvisationen der Band-Mitglieder begeisterten dabei einmal mehr die fantastischen Stimmen von Susanne Hell und Peter Windholz. Mit so manchem Standardtanz füllten die Musiker bald auch den Tanzboden.