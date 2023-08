Gols: Soulmates des Weingenusses

Wer am Samstag auf der Suche nach einem entspannten Alternativprogramm zum 54. Golser Volksfest war, brauchte seinen Blick nicht weit schweifen zu lassen - im Weingut von Anita & Hans Nittnaus wurde man nämlich erstklassig versorgt. Während die Blues- & Funkband „Chri & His Soulmates“ mit Unterstützung des Hausherren John Nittnaus am Keyboard aufspielte, konnte man gegen den Eintrittspreis von 20 Euro verschiedenste Weine des Hauses verkosten. Musiziert wurde zur Freude des begeisterten Publikums bis in die Nacht hinein.