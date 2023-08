Hallenbad-Sanierung: Jetzt ist der Neusiedler Gemeinderat am Zug

In der aktuellen Sommerbadesaison häufen sich die tödlichen Badeunfälle. Wie Aufzeichnungen des KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) anhand von Medienberichten zeigen, sind in diesem Jahr bereits mindestens 32 Menschen in Österreich ertrunken und damit deutlich mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. In Burgenland gab es drei Todesfälle.

Niessl: „Gefährliche Ausbildungslücke im Bereich Schwimmen“

Die Zahl der Ertrunkenen könnte sich demnach im Vergleich zum Durchschnitt der Vorjahre fast verdoppeln, warnt das KFV, das schon vor dieser Badesaison Alarm geschlagen hatte: Jeder Zehnte zwischen fünf und 19 Jahren beziehungsweise rund sieben Prozent der Gesamtbevölkerung kann hierzulande nicht schwimmen. Mitverantwortlich dafür sei der Entfall des Schwimmunterrichts in der Corona-Zeit, so das KFV.

Die alarmierenden Zahlen kommentierte auch Alt-Landeshauptmann Hans Niessl, Präsident der Bundes-Sportorganisation Sport Austria: Er wies auf eine „gefährliche Ausbildungslücke im Bereich Schwimmen“ hin und betonte: „Schwimmen ist überlebenswichtig! Um es zu erlernen, braucht es neben geschulten Lehrer:innen und Trainer:innen aus den Vereinen aber auch die nötige Infrastruktur, also ausreichend öffentlich zugängliche Schwimmbecken! Österreich benötigt dringend eine generelle Infrastrukturoffensive im Sportbereich!“

Wann startet Sanierung des Neusiedler Hallenbades?

Die BVZ nahm die neuesten Zahlen des KFV und die Forderung von Hans Niessl zum Anlass, um im Büro des Sportlandesrats Heinrich Dorner nachzufragen, wie es um die Sanierung des geschlossenen Neusiedler Hallenbades steht. Reaktivierung und Ausbau der Sportstätte wurden im Februar 2022 gemeinsam mit der Stadtgemeinde angekündigt.

Die Vorbereitungen, bevor es tatsächlich in den operativen Bereich gehen kann, laufen allerdings noch. Zuletzt wurde mit der „Immo-Sport Burgenland GmbH“ eine Projektgesellschaft gegründet, über die sowohl die Sanierung des Hallenbades als auch die Errichtung der geplanten C(l)amping-Anlage und des Drei-Stern-Hotels abgewickelt werden soll. Außerdem wurde der Business-Plan aufgrund der Baupreise, Teuerung und Energiekrise überarbeitet und adaptiert.

Land Burgenland wartet auf grünes Licht von der Stadtgemeinde

Auf dieser Basis seien in den letzten Wochen sämtliche Kooperationsverträge und Zuschussvereinbarungen mit bzw. für die Stadt Neusiedl am See ausgearbeitet worden, heißt es aus dem Büro Dorner. Auf BVZ-Nachfrage konkretisiert Pressesprecher Peter Slawik: „Der damalige Grundsatzbeschluss zu diesem Projekt beinhaltete bereits die Zusage der Stadtgemeinde über einen jährlichen Zuschuss zum Betrieb des Hallenbades. Dies gilt es jetzt vertraglich zu fixieren, neben Baurechtsverträgen usw.“

Nun ist also der Neusiedler Gemeinderat am Zug. Dieser muss den vereinbarten Parametern zustimmen. Erst dann können auch operativ die nächsten Schritte gesetzt werden und Ausschreibungen starten. „So bald es grünes Licht seitens der Stadtgemeinde gibt, geht es mit der Planung los“, betont man im Büro des zuständigen Landesrats. Angedacht ist die Sanierung des Hallenbades jedenfalls weiterhin gleichzeitig mit der Umsetzung der touristischen Komponenten.

Die nächste Gemeinderatssitzung in Neusiedl am See findet voraussichtlich am 28. September statt.