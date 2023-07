Parndorf: Titan und Tinte - Wenn der Körper Kult ist

Armin Mollner hat sich als Tätowierer unter dem Künstlernamen „Acy Jones“ international einen Namen gemacht. Der gelernte Maschinenbautechniker übte diesen Beruf acht Jahre lang aus, stach sein erstes „Peckerl“ mit 22 Jahren an sich selbst und orientierte sich in den folgenden Jahren beruflich neu. Heute tätowiert der Joiser Größen der Metal-Szene wie Korn oder Limp Bizkit und ließ einst Aleks von Boss Hoss selbst mit der Tätowiernadel an seine eigene Haut. Als Andenken hat er nun einen kleinen Pilz von ihm an seinem Oberschenkel.

An so einer, der menschlichen Haut ähnlichen Hand aus Kunststoff malt Acy Jones seine Kunstwerke auf. So kann man sich besser vorstellen, wie Motive am Körper aussehen werden. Foto: Daniel Gottfried

Hineinschlittern in die erste Liga der Metal-Welt

„Ich habe angefangen eigentlich ständig in Tattoostudios abzuhängen, hatte das als Job aber selbst nie am Schirm“, erinnert sich Acy Jones zurück. Er erzählt weiter: „Dann kam es dazu, weil ich jung war und eh nicht viel Kohle hatte, dass ich beim Aufbauen diverser Conventions mithalf.“ So begann er dann auch langsam selbst zu stechen, übte und lernte, bis er das Handwerk selbst meisterte.

Zu seinem ersten Kontakt in die erste Liga der internationalen Heavy Metal-Welt kam es über ein „Meet and Greet“ mit Suicide Silence. Ein 10-minütiges Fan-Treffen zog sich überraschenderweise aber immer länger und länger, „bis der Manager schon nervös wurde und wegen der nächsten Termine Stress bekam.“ Es entstand eine langjährige Freundschaft zwischen den Gleichaltrigen.

Eine neue „Kultstätte“ für Körperkunst

Erlebt hat der international bekannte Körper-Künstler schon einiges: Als er beispielsweise vor Jahren in Paris einem Mann den Namen einer Frau auf dessen Bein tätowierte und diese kurze Zeit später zu ihm stürmte, beschwerte die Britin sich lauthals, dass sie seinetwegen eine Wette verloren hätte. Am nächsten Tag sah er die junge Frau mit einer frisch geschorenen Glatze. Derselbe Mann ließ sich später grinsend den Namen mit einem schwarzen Balken „übermalen“.

Vor einiger Zeit eröffnete der Papa zweier Teenager ein 300 Quadratmeter großes Studio in Parndorf. Nach Zwischenstationen in Frauenkirchen und Podersdorf oder dem Namen „Stork Crew“ heißt sein neues, deutlich größeres Studio „Kørpercvlt Søciety“ (zu Deutsch „Körperkult Gesellschaft“). Dort ist er aber nicht alleine. Neben ihm gibt es weitere Tattoo-Künstler - eine, die sich auf Permanent Make-up spezialisiert hat und einen Piercer. Es seien auch Friseure angedacht, doch bisher ist man noch auf der Suche nach diesen. Wie der Name also schon verrät, bietet das Geschäftslokal ein volles Service für alle, die ihren Körper verschönern wollen.

Der weit gereiste Tätowierer aus Jois an seinem Arbeitsplatz: Hier wird er in Zukunft an seinen kreativen Kunstwerken arbeiten. Foto: Daniel Gottfried

Ein Piercer „mit Feingefühl“ und Bürojob

Der kreative Joiser teilt sich sein Studio mit einem Piercer aus Halbturn. Jürgen Wohlfahrt fand diese bestechende Berufung mit 45 Jahren, war aber schon lange davor begeistert von Körperschmuck. Dementsprechend trägt der zweifache Papa selbst mehrere Piercings. Ironischerweise litt der er aber bis 2020 an einer immensen Phobie vor Nadeln. „Nach jedem Stechen musste ich sofort aus dem Studio an die frische Luft, weil mir speiübel wurde“, erklärt der heutige Piercer, der gleichzeitig noch immer seinem 40-Stunden-Job in einem Büro nachgeht.

Als Belohnung für die Nervösität gibt es bei Jürgen Wohlfahrt etwas Süßes. Der Piercer verwendet ausschließlich Piercings aus Titan, um allergische Reaktionen zu vermeiden. Foto: Daniel Gottfried

Als er sich im Zuge der Pandemie impfen lassen wollte, fasste er sich ein Herz und entschloss sich, seine Ängste gnadenlos zu konfrontieren. Er bestellte sich Piercer-Nadeln und meinte zu seiner Frau „Halt mich fest“ als er sich kurzerhand selbst piercte. Diese Form der Konfrontationstherapie führte dazu, dass er heute ausgezeichnet versteht, wenn jemand wegen des Piercing-Stechens Angst hat. „Dafür habe die Anti-Angst-Avocado“, erklärt Wohlfahrt und zeigt auf ein großes, grünes Stofftier.

Er hat auch klare Grenzen: Ohne dies zu verurteilen, möchte er keine Zungenpiercings machen. „Ich finde sie schön, aber ich steche sie nicht“, deklariert der Piercer, da diese langfristig zu Zahnproblemen führen könnten. Wenn er es nicht ästhetisch oder zu riskant empfindet, macht er es grundsätzlich nicht, denn für ihn steht „das Geld nicht im Vordergrund“. Zusätzlich verwendet er vorzugsweise Titan als Material, um allergischen Reaktionen vorzubeugen. Wenn Sie mehr über diesen Tempel der Tattoos und Titan-Piercings erfahren möchten, klicken Sie hier: www.koerpercvlt.com/.