Ernest Windholz, ehemaliger Bürgermeister von Bad Deutsch Altenburg, organisierte erstmals gemeinsam mit dem Schlossherrn von Potzneusiedl und Honorarkonsul Gerhard Egermann einen kostenlosen Schätztag mit anschließender Aufführung der Kriminalkomödie „Meine Leiche – deine Leiche“ im schlosseigenen Theater- und Konzertsaal. Über hundert Wissenssuchende sind nach Potzneusiedl gekommen, um ihre alten Schmuckstücke von höchstprofessionellen Schätzmeistern aus ganz Österreich schätzen zu lassen. Es gab die eine oder andere Überraschung, Tops als auch Flops.

„Es wurden über 180 Schätzungen durchgeführt. Eine ist mir besonders in Erinnerung geblieben: Es kam eine Dame mit einem Ring mit Stein, den sie am Flohmarkt in Bad Deutsch Altenburg um 2,50 Euro erworben hatte. Bei der Expertise hat sich herausgestellt, dass es sich um einen fast 100 Jahre alten Silberring mit großem Amethyst mit einem Schätzwert von 500 Euro handelt. Diese Dame hat sich unendlich gefreut“, erzählt Egermann. Außerdem wurden über 80 Gemälde unter die Lupe genommen. Darunter waren zwei Exponate, die auf einen fünfstelligen Wert geschätzt wurden.

Fälschungen um 12.000 Euro vom Trödelmarkt

Besonders enttäuscht war wiederum ein Herr, der auf einem prominenten Wiener Trödelmarkt von einem Händler aus Ex-Jugoslawien drei römische Statuetten und ein Militärdiplom gekauft und dafür 12.000 Euro bezahlt hat. Es stellte sich heraus, dass alle vier Stücke Fälschungen waren. „Hier können wir nur den Tipp geben, solche Exponate nur nach Prüfung und wenn möglich im Fachhandel zu kaufen, wo man davon ausgehen kann, dass es sich um echte Stücke handelt“, so Windholz.

Es hat sich gezeigt, dass so manche Kleinode in diverse Kisten und Laden schlummern und auf ihre Entdeckung warten.

Fortsetzung geplant

„Es war ein unerwartet großer Erfolg. Mindestens ein weiterer Schätztag ist im kommenden Jahr geplant“, verspricht Egermann. „Herr Windholz und ich hatten auch schon die Idee, eine Fernsehserie daraus zu gestalten. Das wäre auf jeden Fall eine tolle Sache.“