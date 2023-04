Kostüme verkauft Rickys Faschingsflohmarkt: Erlös geht an das Tierheim in Parndorf

Birgit Böhm-Ritter

Karl und Friederike Gebhardt mit Claudia Herka vom Tierheim in Parndorf Foto: zVgGebhardt

30 Jahre lang hat Friederike Gebhardt Faschingskostüme genäht und gesammelt. Anfang dieses Jahres bot sie ihre Stücke in „Rickys Flohmarkt“ zum Verkauf an. „Für einen guten Zweck“, wie die Neusiedlerin schon damals im BVZ-Gespräch ankündigte. Nun konnte die Tierliebhaberin 1.580 Euro an das Tierheim in Parndorf übergeben.