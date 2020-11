Weil die Anzahl der intensivpflichtigen Covid-Patienten in den vergangenen Tagen weiter ansteigt und eine Stabilisierung der Lage noch nicht in Sicht ist, plant die KRAGES, die Intensivstation im Krankenhaus Kittsee ausschließlich für Covid-Patienten zu reservieren. Die gleichzeitige Betreuung von Covid-Kranken und Non-Covid-Patienten ist in der Intensivstation Kittsee nicht möglich, da eine Isolierung für beide Gruppen baulich nicht möglich wäre.

Im aktuellen Fall heißt das, dass Patienten, die in den vergangenen Tagen dort betreut wurden, in andere Spitäler verlegt werden oder bereits wurden. „Auch das ist nicht so einfach, denn die Kapazitäten, vor allem auf Intensivstationen, sind derzeit begrenzt“, heißt es seitens der KRAGES. Mit dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt und dem Spital in Oberpullendorf hat man aber zwei Häuser, die Patienten aus Kittsee aufnehmen. Die Basisversorgung für den Bezirk Neusiedl bleibt weiter aufrecht.