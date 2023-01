Hillinger: Auszeichnung für besondere Verdienste

Bei dem Kick-Off des 33-jährigen Jubiläums des Weinguts Leo Hillinger wurde der Winzer mit den "meisten Neidern Mitteleuropas", wie er sich selbst bezeichnet, mit der höchsten Auszeichnung der Österreichischen Krebshilfe geehrt.

Doris Kiefhaber, Geschäftsführerin eben jener karikativen Institution erinnert sich an den ambitionierten Einsatz Hillingers zu Beginn ihrer Kooperation vor 20 Jahren. Sie erzählt, dass sie damals jemanden suchte, der dem Verein für 500 Leuten Wein zur Verfügung stellen könnte. Kiefhaber erinnert sich, dass der Joiser Winzer meinte: "500 Leute? Das mach ich!". Dass dies aber bereits die Hälfte seiner damaligen Produktion ausmachten, warf er darauf hin mit einem Lächeln ein. Man könne sich gar nicht vorstellen, was diese Menge damals für ihn bedeutete.

Später arbeiteten beide beim Aufbau der "Pink Ribbon"-Aktion zusammen. Seit 16 Jahren hat das Weingut Leo Hillinger den "Pink Ribbon"-Prosecco in seinem Sortiment. Ein Teil des Verkaufserlöses geht an die Krebshilfe, wodurch über die Jahre über 200.000 Euro gespendet werden konnten. "Wir haben unzähligen Frauen, die in finanzieller Not waren damit helfen können", lobt Doris Kiefhaber das Engagement. Sie erklärt: "Diese Auszeichnung verleihen wir sehr spärlich an Menschen, die sich besonders verdient gemacht haben."

Ein überraschter Leo Hillinger

„Das war nicht geplant. Ich bin jetzt wirklich von den Socken,“ meint der Star-Winzer zurückhaltend und sichtlich gerührt. Er ergänzt humorvoll: „Überhaupt was ich da ausgegeben habe!“

2002 wurde die Ehrenmedaille, die "Krebshilfe-Münze", mit dem Konterfei des Kaisers Franz Joseph erstmals verliehen, welcher die Österreichische Krebshilfe 1910 gründete. Mit jeder verkauften Flasche unterstützt das Weingut die über 55.000 Menschen, die allein in Österreich jedes Jahr an Brustkrebs erkranken. „Ich hab's gern gemacht. Ich muss ehrlich sagen, das ist für mich wirklich eine Herzensangelegenheit. Es macht mir sehr viel Freude und mich immer stolz, wenn ich diese Etikette mit der Schleife sehe“, bedankt sich Leo Hillinger für die Ehrung seines Engagements.

