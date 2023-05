Lake's Escape auf Schienen: Nina Meran sucht Bahn-Detektive

Was vor drei Jahren als eine Idee im Lockdown startete, hat sich inzwischen als Größe in der burgenländischen Freizeitgestaltung etabliert. Nina Merans immer neue Rätsel, die sie mit Lake’s Escape regelmäßig geneigten Hobbydetektiven aufgibt, rankten sich in der Vergangenheit um einen verschwundenen Taucher, eine bevorstehende Umweltkatastrophe, oder auch die Geschichte des Burgenlandes.

Als neuestes Abenteuer wartet jetzt in Kooperation mit der ÖBB die 1. Bahn-Detektiv-Tour Österreichs. Als Schauplatz wartet diesmal der Pannonia-Express auf der Strecke vom Bahnhof Neusiedl am See nach Eisenstadt. Genau dort tauchen Familien und Freunde in den packenden Kriminalfall ein. „Die Weichen sind gestellt für einen aufregenden Tag in der Region Neusiedler See. Mit allen fünf Sinnen geht man auf Spurensuche“, so die Parndorferin.

Wie der Kriminalfall erfolgreich gelöst wird? „Die Detektive bekommen ein Rätselpackage mit einem Spielplan, verschiedene Materialen zum Lösen und starten ihre Tour am Bahnhof Neusiedl am See. Bis die Tour am Zielbahnhof Eisenstadt mit dem hoffentlich gelösten Kriminalfall endet, hat man noch die eine oder andere Station bei den Bahnhöfen an der Strecke“, erklärt Meran und ergänzt, „gemeinsam im Team als Familie, als Kollegen oder als Freundesgruppe wird das Krimiabenteuer erfolgreich gelöst.“ Mehr Infos finden sich unter www.lakesescape.at

