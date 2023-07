„Tod eines Mädchens“: Luise Pimpernell ermittelt am Neusiedler See

Luise Pimpernell, die schräge Ermittlerin im LKA Eisenstadt ermittelt wieder in ihrem Wohnort Schilfern am See. „Tod eines Mädchens“ ist der vierte Fall in der Neusiedlersee-Krimiserie und wird Anfang August 2023 veröffentlicht.

„Eigentlich sollte nach dem dritten Fall Schluss sein mit dem Morden in dem kleinen fiktiven Ort Schilfern am See“, erzählt Autorin Evelyne Weissenbach. Doch dann gab es familiäre Umstände, die die Autorin zu Hause festhielten. Sie suchte nach kurzweiliger Ablenkung, die ihr die traurige Zeit erleichtern würde. Sie entschied sich dafür, sich mit ihrer alten Freundin Luise Pimpernell, der Hauptfigur in ihren Romanen, zusammenzutun. Diese hatte ihr auch schon früher vergnügliche Stunden bereitet.

Alle vier Krimi-Teile auf einen Blick Foto: Linleo - stock.adobe.com

Von der Idee zum Roman

Die Suche nach einem „Opfer “ sei ziemlich pragmatisch ausgefallen, schildert die Autorin: „ Im ersten Fall (Tod eines Surfers) ein junger, im zweiten (Tod eines Weinbauern) ein alter Mann, im dritten (Tod einer Witwe) dann eine alte Frau und in logischer Folge jetzt eine junge.“

Der See sollte auch eine Rolle spielen (solange es ihn noch gibt…), ertrunken ist auch noch niemand bei ihr und Segeln hat eine wesentliche Bedeutung für die Region. Evelyn Weissenbach ließ im vierten Teil ihrer Reihe also ein Mädchen sterben und setzte Luise Pimpernell in Bewegung. Und dann nahm alles seinen bewährten Lauf.

Die Premierenlesung wird vom KIWANIS-Club Neusiedl/Tabor veranstaltet und findet 3. September um 18 Uhr im Weinwerk in Neusiedl am See statt.

Ein Vorgeschmack auf die Premierenlesung

Sturmwarnung und schweres Gewitter am Neusiedlersee. Am nächsten Morgen treibt die Leiche einer Sechzehnjährigen am Ufer des Schilferner Seebades. Ertrunken, jedoch mit einer Schlagverletzung am Hinterkopf. Das Letzte das man von ihr weiß ist, dass sie mit einem Unbekannten zum Segeln wollte. Doch es wurde weder ein Notruf abgesetzt noch ein gekentertes Boot gemeldet.

Luise Pimpernell ermittelt in einem Umfeld, das ihr einigermaßen fremd ist. Einerseits Segel- und Yachtbetrieb, andererseits arbeitete das lebenslustige, attraktive Mädchen äußerst fokussiert an ihrer Karriere als Sängerin. Was beinhaltete, Kontakte zu Veranstaltern und Medienvertretern herzustellen.

Daraus ergibt sich, dass neben dem jungen Fankreis auch eine Gruppe von situierten älteren Herren auftritt, die mehr an der Jugendlichen interessiert war als an ihrer Musik. Auch wenn es Luise am Anfang schwerfällt, ihre Intuition einsetzen zu können, so gelingt es ihr letztendlich auch diesmal wieder, denjenigen zu finden, der für den “Tod eines Mädchens„ verantwortlich ist.

Über die Autorin

Evelyne Weissenbach, geboren in Wien, war 30 Jahre selbstständig im Musikfachhandel tätig. Sie lebt mit ihrem Ehemann, dem Maler Heinz Spicka, seit 2006 in Weiden am See und veröffentlicht seit mehr als 20 Jahren Romane, Lyrik, Sachbücher, Artikel oder Essays. Mehr Infos auf ihren Webseiten unter https://www.evelyne-weissenbach.at und unter https://www.luise-pimpernell.at/