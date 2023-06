Polizeiinspektion Neusiedl am See klärte zehn Einbruchsdiebstähle auf

Der Kriminaldienst der Polizeiinspektion Neusiedl am See führte Erhebungen nach mehreren KFZ-Einbrüchen durch. Insgesamt ereigneten sich davon sechs im Bezirk Neusiedl am See und vier in Wien mit einer Gesamtschadenssumme im mittleren fünfstelligen Bereich. Durch eine Videoaufzeichnung bei einer Bargeldbehebung der Täter, ist es den Polizistinnen und Polizisten des Kriminaldienstes gelungen die Täter, zwei Slowaken im Alter von 31 und 50 Jahren, zu identifizieren.

Mittels EU-Haftbefehl konnten die beiden Täter im Ausland festgenommen und an die österreichischen Behörden ausgeliefert werden. Der 31-jährige Slowake zeigte sich den Anschuldigungen der gewerbsmäßigen Einbruchdiebstähle geständig und wurde bereits vom Landesgericht zu einer unbedingten Haftstrafe verurteilt.

Der 50-jährige zeigte sich weniger kooperativ und verweigerte jegliche Aussage. Ein gerichtlicher Urteilspruch über diesen erfolgte bis dato noch nicht.

