Parndorf: Blick auf die Delikte im Outlet Center

Die hohen Besucherzahlen (jährlich 6 Millionen) in Kombination mit den wertvollen Waren, die angeboten werden, machen das Outlet Center für Kriminelle besonders attraktiv. Speziell an Wochenenden und in den "Fashion Weeks" kommen die meisten Kunden ins Outlet Center. Aufgrund der hohen Besucherfrequenz gibt es dort seit nunmehr drei Jahren auch einen dezidierten Polizeistützpunkt mit wohlüberlegtem Personalkonzept.

Der stellvertretende Bezirkspolizeikommandant Thomas Peck weiß zu berichten, dass grundsätzlich jeden Tag eine Polizeistreife der Polizeiinspektion (PI) Parndorf vor Ort ist. Zusätzlich führt jeden Tag eine Diensthundestreife der PI Frauenkirchen präventive Streifentätigkeiten durch und auch der Kriminaldienst des Bezirkspolizeikommandos bzw. der Kriminaldienstbeamten der PI Parndorf führt je nach Verfügbarkeit Streifentätigkeiten in und rund um das Outlet Center durch. Dem Bezirkspolizeikommando Neusiedl am See werden erwartbar starke Einkaufstage vorab mitgeteilt, sodass zusätzliche Einheiten vorab in Bereitschaft versetzt werden können.

Generell lässt sich sagen, dass 80 bis 90% aller im Einkaufszentrum anfallenden Delikte Ladendiebstahl, Taschendiebstahl oder KFZ – ED's (Einbruchsdiebstähle in KFZs) sind, jedoch hat es im Laufe der Jahre innerhalb dieser Tatbegehungen Verschiebungen gegeben. Wenn man die Statistik des Vorcoronajahres 2019 und jene der Folgejahre 2022 und 2023 (bis Stand 04. Mai) heranzieht, ergibt sich folgendes Bild:

2019:

Delikte DOC gesamt: 303 davon 146 (48,20%) geklärt

geklärt Ladendiebstahl: 143 davon 124 (87%) geklärt

geklärt Taschendiebstahl: 76 davon 2 (3%) geklärt

geklärt KFZ – ED: 29 davon 14 (48%) geklärt

2022:

Delikte DOC gesamt: 250 davon 164 (65,60%) geklärt

geklärt Ladendiebstahl: 162 davon 144 (90%) geklärt

geklärt Taschendiebstahl: 15 davon 2 (14%) geklärt

geklärt KFZ – ED: 24 davon 9 (38%) geklärt

2023 (Stand 04.05.2023):

Delikte DOC gesamt: 110 davon 82 (75%) geklärt

geklärt Ladendiebstahl: 88 davon 78 (89%) geklärt

geklärt Taschendiebstahl: 7 davon 0 geklärt

geklärt KFZ – ED: 1 davon 0 geklärt

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass die Taschendiebstähle massiv zurückgegangen sind (76 im Jahre 2019 auf 15 im Jahre 2022 und heuer bislang 7) und sich auch die Zahl der KFZ-Einbruchsdiebstähle stetig abwärts bewegt, während auch die Aufklärungsquote beim Gesamtanfall kontinuierlich steigt (von 48,20% im Jahr 2019 auf 75% im Jahre 2023). Dabei ist jedoch ein Anstieg bei Ladendiebstählen – vor allem im Verhältnis zum Gesamtanfall – zu verzeichnen. Besonders Bekleidungsgeschäfte werden zur Zielscheibe für Diebe: 80 Prozent der Ladendiebstähle im Designer Outlet Parndorf werden dort verübt.

Abschließend meint Peck: „Das Outlet Center ist für die Besucher ein sicheres Pflaster. Der steigende Anfall an Ladendiebstählen ist jedenfalls auch auf die Aufmerksamkeit der Angestellten und Security/Detektive, sowie auch auf die besseren und vermehrt eingesetzten Überwachungskameras zurückzuführen. Die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Management und anderen Wirtschaftstreibenden, wie z.B. PADO und die hervorragende und professionelle Ermittlungsarbeit der Polizistinnen und Polizisten runden das Ganze ab.“

