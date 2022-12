Mit „Pirschkäfer“ Janine Zangl die Region entdecken

Werbung

Der Joiserin Janine Zangl ist unsere Region wichtig und liegt das „Gute“ schon immer nahe. Während und nach ihrer Ausbildung im Pannoneum entdeckte sie die Vielfalt der pannonischen Kulinarik. Sie arbeitete in der Gastronomie und lernte alles rund um Essen und Trinken in unserer Region kennen. Zangl erinnert sich, als sie einmal zwei Arbeitstage lang mit Zange und Handschuh bewaffnet hunderte Austern öffnen musste.

„Als Pirschkäfer nehme ich meine Gäste mit auf eine kulinarische Entdeckungsreise durch das Nordburgenland.“

Inzwischen arbeitet sie bereits einige Jahre als Projektleiterin beim burgenländischen Tourismusverband. Im Juli gründete sie ihr Unternehmen „Pirschkäfer“ und erklärt das Prinzip so: „Als Pirschkäfer nehme ich meine Gäste mit auf eine kulinarische Entdeckungsreise durch das Nordburgenland.“

Dafür bietet sie einen Blog und Touren auf ihrer Homepage an. Es gibt Touren zu den Themen „Veggie küsst Vegan“ oder „Fisch | Getreide | Apfel“, an denen man an bestimmten Terminen teilnehmen kann. Alternativ dazu bietet Zangl auch private Touren. Diese können beispielsweise in Form von Firmenevents oder Junggesellenabschieden stattfinden.

Die fleißige Mama und Geschäftsfrau arbeitet auch spätabends noch am familiären Küchentisch. Foto: Gottfried

„Mir ist immer das Besondere wichtig, dass ein Aha-Erlebnis dabei ist“, erklärt Zangl. Die Tourismusexpertin bringt den Menschen gerne die Region und ihre köstlichen Eigenheiten näher und meint über ihre neue Aufgabe: „Man nimmt die Leute einfach so ein bisschen mit und zeigt ihnen das Burgenländische.“

Aber nicht nur für weit Hergereiste ist das Angebot der Joiserin gedacht. Auch für Einheimische kann die kulinarische Entdeckungsreise eine Wieder- oder gar Neuentdeckung sein. Neben diesen kulinarischen Abenteuern ist die Homepage www.pirschkaefer.at auch aufgrund der Blogeinträge immer einen Besuch wert. Dort hält Janine Zangl regelmäßig neue Eindrücke, Erfahrungen und Entdeckungen schriftlich und bebildert fest.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.