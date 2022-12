Ferry Janoska wird zum Opern-Komponist

Werbung

Wer Ferry Janoska kennt, weiß: Musik liegt ihm im Blut und ohne geht es nicht. Zu Silvester feiert nun eine moderne Oper ihre Uraufführung, die die musikalische Handschrift des Neusiedlers trägt. Der Text stammt von Peter Wagner. Er trifft mit der Road-Opera „Vanessa geht zu den Walen“ zweifelsohne den Nerv der Zeit.

Das Libretto basiert auf einem realen Bericht aus den Philippinen. Es ist ein Werk, das die akuten Sorgen junger und älterer Menschen über unseren gefährdeten Lebensraum aufgreift: Die Protagonistin Vanessa folgt ihrem innersten Ruf und macht sich auf einen ungewissen und erkenntnisreich-quälerischen Weg, um den Walen in einem fernen Ozean beizustehen. Sie will helfen und bewahren, die Natur, die Meere und ihre Kreaturen retten. Sie begibt sich in diesem Stationendrama der Selbsterkenntnis auf eine Reise, auf der sie sehr unterschiedliche und irritierende Begegnungen hat.

Janoska versucht sich mit „Vanessa geht zu den Walen“ zum ersten Mal im Genre Oper. Er komponierte nicht nur für klassische Sängerinnen und Sänger, sondern brachte Stimmfärbungen unterschiedlicher musikalischer Genres von Klassik über Jazz, Soul, Rock bis Pop in den Gesamtduktus der Musik ein. Und das ist typisch für Ferry Janoska: Er ist der musikalische Kosmopolit schlechthin. Bewandert in sämtlichen Genres der (Welt)Musik, scheut er die Fusion klassischer Instrumente mit den musikalischen Ausdrucksformen der Gegenwart nicht.

Von Pop über Klassik bis zur Roma-Musik

Janoska ist seit Jahrzehnten erfolgreich als Komponist und Arrangeur tätig. 1993 gründet er sein eigenes Orchester und arbeitet mit den namhaftesten Musikern aus der klassischen, Rock- und Popszene Österreichs zusammen. Es sind schon über 40 CDs in diesem Bereich erschienen.

Bekannt wurde Janoska einem breiten Publikum aber auch durch seine Zusammenarbeit mit den Wiener Philharmonikern sowie den Wiener Sängerknaben und Wiener Symphonikern.

Mit der Musik der Roma setzt sich der 63-Jährige erst seit einigen Jahren intensiv auseinander. Für seine Idee, traditionelle Roma-Musik mit der klassischen Musik zu verbinden, wurde er im Juni 2003 mit dem Theodor Kery Preis ausgezeichnet.

