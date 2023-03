Weinerlebnis: Obmann, der viel vor hat, aber nicht „sesselkleben“ will

Werbung

Vor knapp einem halben Jahr übernahm Thomas Malloth von seinem Vorgänger Stefan Wegleitner die Position des Obmanns des Illmitzer Weinerlebnisses. Seit der Übernahme habe man drei zusätzliche Betriebe für den Verein gewinnen können und auch anderweitig an den Schrauben gedreht. So wurde etwa jeder Mitgliedsbetrieb mit 144 Riedl-Weingläsern und einer Tafel mit zwei QR-Codes als Beschilderung für den Betrieb ausgestattet. „Der eine QR-Code führt auf die Homepage des jeweiligen Winzers, der andere auf die Seite des Illmitzer Weinerlebnisses. Künftig wollen wir in einheitlichem Erscheinungsbild und mit geschlossenem Social-Media-Auftritt punkten“, so Malloth. Ihm ist klar, dass man sich „deutlich und laut“ positionieren müsse um heutzutage herauszustechen. Mit Malloth als neuem Obmann kam auch ein radikal verjüngter Vorstand , wovon die meisten Mitglieder unter 30 Jahre alt sind. Lediglich er und die Illmitzer Vizebürgermeisterin Heidemarie Galumbo (ÖVP) seien die einzigen „alten Hasen“ im Vorstand. „Ich bin im Vorjahr 60 Jahre alt geworden und sage einmal, ich hätte noch Energie für zehn Jahre. Das heißt aber nicht, dass ich sesselkleben will“, so Malloth weiter.

Für das heurige Jahr ist zunächst wieder der sogenannte Frühlingsspaziergang geplant - ein Pendant zum herbstlichen Martiniloben, bei dem bereits junge Weine verkostet werden können. Wie auch in den Jahren davor wird der Frühlingsspaziergang heuer an zwei Wochenenden, nämlich von 24. bis 26. März und von 14. bis 16. April stattfinden. Die Karten dafür sind im Pfarrheim am Hauptplatz jeweils freitags und samstags von 12 bis 19 Uhr bzw. 12 bis 17 Uhr um jeweils 60 Euro für ein Wochenende erhältlich. Im Ticketpreis ist wie üblich ein Weingutschein im Wert von 45 Euro enthalten, mit Burgenland Card sogar im Wert von 51 Euro.

Thomas Malloth ist der neue Obmann es Illmitzer Weinerlebnisses. Foto: Klaus Zwinger

Illmitzer Gesprächen fällt heuer noch größere Bedeutung zu

Die Illmitzer Gespräche wurden im Jahr 2019 von Thomas Malloth initiiert, da auch schon vor vier Jahren der Slogan „Wir haben keine Zeit mehr - Vom Reden zum Tun“ brandaktuell war - auch und gerade weil die Zeichen vor vier Jahren noch nicht so sichtbar waren wie heutzutage. Für die kommenden Illmitzer Gespräche von 30. August bis 1. September sind jedenfalls hochkarätige Redner angekündigt, darunter Landeshauptmann Hans Peter Doskozil oder auch Rechtsanwältin Michaela Krömer, die im Namen von zwölf Kindern und Jugendlichen kürzlich wegen des fehlenden Klimaschutzgesetztes eine Klage beim Verfassungsgericht eingebracht hat. Mit Martha Krumpeck wird auch die Mitbegründerin der kontroversen Klimaschutzorganisation „Letzte Generation“ einen Vortrag halten.

