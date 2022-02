Dach der Zentralmusikschule Neusiedl mit Sturmschäden

Die stürmischen Winde der vergangenen Tage setzten dem alten Gebäude der Neusiedler Zentralmusikschule zu und machten sogar einen Feuerwehreinsatz notwendig.

Musikschuldirektorin Johanna Ensbacher entdeckte am Samstag Dachziegel am Gehsteig neben der Musikschule sowie in deren Dachrinne. „Ich habe daraufhin den Bauhofleiter gerufen, der gleich die Feuerwehr alarmiert hat“, erzählt Ensbacher. Diese machte sich mittels Teleskopmastbühne ein Bild vom Zustand des Daches und entfernte weitere lose Dachziegel. Die beschädigten Stellen wurden vorerst von der Feuerwehr durch Dachlatten provisorisch abgedeckt. Die Kirchengasse wurde wegen der Gefahr herabfallender Dachziegel von der Gemeinde vorübergehend abgesperrt. Gefahr dürfte es nun keine mehr geben. Laut Ensbacher ist das Dach bereits wieder dicht und wurde vom Dachdecker fachgerecht repariert. Der Musikschulbetrieb konnte nahezu uneingeschränkt fortgeführt werden.

Ist der jüngste Vorfall ein Sinnbild für den Zustand des in die Jahre gekommenen Gebäudes? Seit Jahren steht jedenfalls immer wieder ein Neubau im Raum. Konkretere Pläne wurden bis dato aufgrund der finanziellen Lage der Gemeinde, die als Schulerhalter fungiert, nicht in Angriff genommen.

Die Schulbedingungen seien zwar nicht optimal, aber zuletzt seien viele kleinere Sanierungsarbeiten im Gebäude passiert, merkt Ensbacher positiv an. So seien die Fenster in der Musikschule sowie Lampen erneuert und ein Raum trockengelegt worden. Außerdem wurde eine elektronische Eingangstüre eingebaut.

Auf Anfrage der BVZ betont Bürgermeisterin Elisabeth Böhm (SPÖ), dass weiterhin alle notwendigen Reparaturen und Maßnahmen durchgeführt würden, und bestätigt: „Eine Idee ist die Errichtung einer neuen Volksschule mit der Zentralmusikschule. Wir arbeiten daran, dieses Projekt auch in den nächsten Jahren umzusetzen.“

Das Musikschulgebäude wird von zahlreichen Neusiedler Vereinen genutzt, darunter etwa die Volkstanzgruppe, der Stadtchor, die Stadtkappelle und das Streicher-Ensemble „Die Zaumgeigtn“. Das zeigt, welch große Bedeutung das Haus als Kulturstätte in der Stadtgemeinde hat.

