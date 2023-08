Windener Lichtspiele feiern Premiere

Der Kunst- und Kulturverein Schaumamoi in Winden am See hat sich für den Spätsommer eine ganz besondere Veranstaltung einfallen lassen. Am Freitag, dem 1. September werden von 20 bis 22 Uhr auf der Hauptstraße und am Windener Festplatz auf drei Stationen Fassaden-Projektionen stattfinden. Dabei werden in 10 bis 30-minütigen Projektionen die Werke der Fotografinnen Gerda Tschœrdy Fischbach, Sabine König und Eva Schreiber präsentiert und mit atmosphärischer Musik unterlegt. Jede der drei Fotografinnen bespielt dabei ein bestimmtes Thema, die „Das Große im Ganzen“, „Walk on the Wild Side...“ und „Ob fremd oder vertraut - bestimmen Zeit und Ort“ lauten.

Aftershow-Party mit DJ Jaykow

Im Anschluss an die Projektionen wird der junge Windener DJ Jaykow von 22 bis 2 Uhr im Gmuastodl auflegen. Er war zuletzt beim größten Europa-Maturatreffen in Kroatien gebucht und ist nun erstmals am letzten Ferienwoche in seiner Heimatgemeinde Winden zu hören.

Foto: Klaus Zwinger

Für die Dauer der Veranstaltung von 19 bis 22 Uhr ist die Zufahrt zur Hauptstraße in beiden Richtungen von der B50 und ab Hauptstraße 26 gesperrt, eine Umleitung wird eingerichtet. Eine Anreise zu Fuß oder per Rad wird erbeten. Für den Fall von Schlechtwetter wurde der 8. September als Ersatztermin veranschlagt.