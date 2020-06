In Kittsee, Bezirk Neusiedl am See, erwischten Beamte der Polizei Kittsee nach umfangreichen Ermittlungen eine Mutter (52 Jahre) mit ihrer Tochter (29 Jahre), die auch ihr 9-jähriges Kind dabei hatte, welche bereits Ende April mehrmals in einer Filiale diverse Parfums, Kosmetik- und Haushaltsartikel gestohlen haben.

Aufgrund der Videoaufzeichnung in der Filiale konnte festgestellt werden, wie die Frauen die Waren in einer Tasche versteckten und ohne zu bezahlen das Geschäftslokal verlassen hatten.

Die beiden Frauen wurden angezeigt.