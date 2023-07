Sengende Hitze, ausbleibende Radfahrer: dort, wo einst der Zicksee in St. Andrä war, wartet man nun abwechselnd auf Radtouristen, die der Region treu geblieben sind, oder zumindest auf Erleichterung verschaffenden Regenfall. Für die unmittelbare Umgebung war der Zicksee touristisch gesehen wie eine Goldgrube, deren Kapital im vergangenen Sommer zusammen mit dem Wasser versiegt ist.

Simone Husz-Gelbmann, Gastronomin im Ort, weiß ein Lied davon zu singen. Sie betreibt sowohl den Gasthof zur Linde im Ort als auch die Strandbar Papillon am Zicksee. „Speziell draußen beim Papillon gibt es einen starken Rückgang, weil der Radtourismus ganz ausbleibt. Unter der Woche ist oft gar nichts los, am Wochenende ist es besser, weil die Einheimischen da sind.“ In Zahlen sind es 30 bis 40 Prozent, die am See im heurigen Jahr an Umsatz abhandengekommen sind. Den Grund dafür benennt sie so schnell wie treffend: „Es fehlen die Urlauber.“

Umsatzeinbußen auch im Gasthaus zur Dankbarkeit

Selbiges meldet auch Markus Lentsch vom Gasthaus zur Dankbarkeit in Podersdorf am See. Er weiß auch einige potenzielle Gründe für das Ausbleiben der Kundschaft zu nennen: „Ich glaube, dass da mehrere Faktoren ineinander spielen. Die allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit durch die Inflation beispielsweise. Für die, die dennoch verreisen, sind dann beispielsweise Pauschalreisen ein großes Thema, und die kurze Reise ins Burgenland spart man sich dann. Nicht zuletzt hat uns die im ORF ausgestrahlte Mockumentary mit Bildern eines verschwundenen Neusiedler Sees sehr geschadet, daraufhin haben wir einige Stornos bekommen.“ Die Energiekosten bleiben unterdessen weiter hoch, „man kämpft sich halt durch“, so Lentsch weiter.

Das Traditionsgasthaus „Altes Brauhaus“ am Frauenkirchener Kirchenplatz hat ebenfalls eine schwächere Saison als sonst. Es gäbe „gute und schlechte Tage“, insgesamt liege man aber „hinter den Erwartungen zurück“. Inhaberin Katarina Hickel meint: „Die Konsumation ist sparsamer als früher, das ist natürlich auch inflationsbedingt.“ Einheimische würden noch immer kommen, aber ansonsten merkt man einen Rückgang an Urlaubern.

Optimistische Wirte trotz mäßiger Saison

Ich weigere mich, das als schlechtes Jahr zu bezeichnen“, erklärt Dieter Haider, Inhaber der Pusztascheune in Illmitz. Es wäre zwar ein schwächeres Jahr im Vergleich zu den letzten beiden, jedoch wäre es dennoch ein durchschnittliches Jahr, betrachtete man die letzten zehn Jahre. Der „Boom“, der während der Pandemiejahre bei rasch adaptierenden Wirten mit dem Abholgeschäft eingesetzt hatte falle nun weg und das spüre man natürlich. Radfahrer wären aber beispielsweise genug da, denn „um den See kann man auch noch radeln, selbst wenn dieser wirklich austrocknen sollte“.

Auch in Gols spricht der „kochende Sommelier“ Peter H. Müller, von einem eher durchwachsenen Jahr. „Es war schon spürbar, dass die Leute von hier wieder richtig weit wegfahren können“, räumt der „Heimlichwirt“ ein. Diese seien im Laufe der Zeit zu einem wichtigen Teil seiner Kundschaft geworden. Er gibt sich aber kämpferisch und meint: „Grundsätzlich ist jammern nicht unsere Stärke.“ Sein Lokal existiere erst seit vier Jahren und habe seither noch kein einziges „normales“ Jahr gehabt. Insofern will er weiterhin optimistisch bleiben.

Auf Seiten der Wirtschaftskammer habe man laut Sprecher Franz Perner ähnliches Feedback bekommen: sinkende Zahlen, auch wenn Events in Mörbisch oder St. Margarethen den Gemeinden am Ostufer aktuell ein wenig Aufwind verschaffen. Er sieht im Ausgehverhalten der Bevölkerung aber auch noch Nachwehen der Pandemie verhaftet: statt ins Wirtshaus wird nach wie vor lieber in die Garage des Nachbarn gegangen. Für die Wirten ergibt sich dadurch eine Zwickmühle: erhöht man den Preis, senkt sich die Besucherfrequenz und man steht bei fast gleichem Umsatz wieder am Anfang. Rasch umsetzbare und auch wirksame Lösungen gibt es laut Perner keine, hier müsse ein langfristiges Umdenken, etwa im Förderwesen, einsetzen.

Am Ende bleibt der Appell von Peter „Heimlichwirt“ Müller an die Leute der Region: „Geht“s zu den Wirten, geht's was essen, nur so überleben wir alle.“