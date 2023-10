Parndorf/Neusiedl: Rückzieher in Sachen längerer Einkaufssamstage

Im Landesgesetzblatt für das Burgenland wurde am Freitag, 27. Oktober, die Verordnung über die Verlängerung der Ladenöffnungszeiten an Samstagen bekanntgegeben. Die Verordnung sollte sofort in Kraft treten und bis 31. Dezember gelten. Dezidiert gab der Landeshauptmann damit Einkaufszentren in Parndorf und Neusiedl am See, die Erlaubnis an allen Samstagen im November und Dezember statt bis 18 Uhr nun bis 20 Uhr offen zu haben.

Kritik kam postwendend: Die Handelsgewerkschaft GPA hat am Montag die verlängerten Samstagsöffnungszeiten, von denen vor allem das Designer Outlet in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) profitiert hätte, kritisiert. Die Verordnung sei ohne Zustimmung der Sozialpartner erlassen worden, hieß es in einer Aussendung der GPA.

Die Sozialpartner hätten sich klar dagegen ausgesprochen, zudem habe Doskozil die Verordnung an einem Fenstertag erlassen, was "keinerlei Raum für Reaktionen durch die Belegschaft lässt", kritisierte GPA-Landesgeschäftsführer David Schumacher. "Das Wohl der Arbeitnehmer wird hier klar in den Hintergrund gedrängt und Profit groß geschrieben." Gewünscht habe sich die längeren Einkaufssamstage der Betreiber des Outlet Centers.

Die Verlängerung der Öffnungszeiten, die wochentags schon bis 21 Uhr reichen, bedeute eine Verschärfung der Arbeitsbedingungen während der ohnehin stressigen Vorweihnachtszeit. Zudem gebe es kaum Raum für die Neuplanung von Dienstplänen und die Organisation von Hilfspersonal. "Wir erhalten kontinuierlich verzweifelte Anrufe und E-Mails von Mitarbeitern, welche sich massiv hintergangen fühlen", betonte GPA-Regionalsekretär Moritz Wendelin.

Widerstand zu groß: Verordnung nach drei Tagen widerrufen

Nun ruderte das Land zurück: In einer Aussendung teilte das Land Burgenland mit, dass die Verordnung, die eine temporäre Verlängerung der Ladenöffnungszeiten vorgesehen hätte, mit morgigem Tag (31.Oktober) widerrufen werde.

Pilotprojekt gescheitert

Es sei in Abstimmung mit dem Management des Designer-Outlet-Centers ein einmaliges Pilotprojekt geplant gewesen, um mögliche Veränderungen von Kaufkraftabflüssen zu evaluieren, heißt es aus dem Amt der Bgld. Landesregierung. In den letzten Tagen habe sich aber - aufgrund einiger Mails betroffener MitarbeiterInnen und Shopbetreiber - herausgestellt, dass dieses Vorhaben intern begleitende Informations- und Kommunikationsmaßnahmen mit Shopbetreibern und Belegschaft erfordert hätte, die offenbar leider nicht ausreichend erfolgt sind. Das Projekt sei von Haus aus nicht auf eine dauerhafte Verlängerung der Öffnungszeiten ausgerichtet gewesen, eine Neuauflage wird es nicht geben.