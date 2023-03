Prima la musica: Perfekt den Ton getroffen

Werbung

In der Vorwoche ging der burgenländische Landeswettbewerb „prima la musica“ in Oberschützen über die Bühne. An sieben Tagen stellten 170 Musiktalente des Landes ihr Können am Instrument in den unterschiedlichen Wertungskategorien und Altersgruppen vor Fachjurys unter Beweis. Die unterschiedlichen Fachjurys setzten sich aus Lehrenden von Musikschulen, Konservatorien und Universitäten anderer Bundesländer sowie aus Mitgliedern namhafter Orchester wie den Wiener Philharmonikern zusammen. Sie beurteilten Tonqualität, Dynamik, Artikulation sowie das Zusammenspiel mit dem Klavier, aber auch das Gefühl, das man in einen Ton hineinlegen kann.

Aus dem Neusiedler Bezirk präsentierten 30 Schülerinnen und Schüler beim Wettbewerb ihr Erlerntes und nahmen dafür gemeinsam mit ihren Pädagoginnen und Pädagogen eine monatelange und intensive Vorbereitungszeit in Kauf.

Für die musikalische Entwicklung junger Menschen sei die Teilnahme am Wettbewerb einer von vielen wichtigen Schritten, erklären Johanna Ensbacher (Direktorin der Zentralmusikschule in Neusiedl am See und der Joseph Joachim Musikschule in Kittsee) und Günther Kleidosty (Musikschuldirektor in Frauenkirchen): „Die Präsentation vor einer fachkundigen Jury kann auf dieser Plattform trainiert werden. Man lernt Kollegen am Instrument kennen und macht wertvolle persönliche Erfahrungen im Bereich der Selbsteinschätzung und im Umgang mit Kritik“, zählen sie weitere positive Faktoren auf.

Bei der Bewertung der jungen Talente durch die Jury wird beim Landeswettbewerb bei den 1. Preisen über eine Entsendung zum Bundeswettbewerb diskutiert. In diesem Jahr gelang es gleich sechs Schülerinnen und Schülern aus dem Bezirk eine Entsendung zum Bundeswettbewerb nach Graz zu erspielen: Mit herausragenden Leistungen zeigten Maximilian Abel, Sebastian Lercher, Johanna Egger, Viktoria Meszaros, Hannah Sachslehner sowie Emily Sattler auf.

„Wir sind sehr stolz auf unsere Schülerinnen und Schüler sowie Pädagoginnen und Pädagogen“, freuen sich Ensbacher und Kleidosty.

