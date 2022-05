Kunstinstallation erinnert an 71 tote Flüchtlinge von Parndorf

In dem auf einem Pannenstreifen auf der A4 in der Nähe von Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) abgestellten Lastwagen dürften mindestens 30 Flüchtlinge ums Leben gekommen sein. Im Bild: Der abgestellte LKW am Donnerstag, 27. August 2015, auf der A4.

Foto: NOEN, HANS PUNZ (APA)