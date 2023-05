„Wollen Sie, dass ich geständig bin?“

Das Ziel der Autofahrt von vier Slowaken am 21. März dieses Jahres sollte eigentlich die Klinik in Wien Hietzing sein. Angekommen sind sie an dem Tag dort nicht, da die zwei mitgereisten Frauen ein wenig Shoppen gehen wollten. Allerdings in einer Manier, die alle vier wegen gewerbsmäßigen Diebstahls als kriminelle Vereinigung zuerst in die Untersuchungshaft und dann ans Landesgericht Korneuburg brachte.

Bereits kurz nach der Grenze, in Kittsee, war den 26 und 20 Jahre alte Frauen nach einem neuen Duft. Drei Parfüms konnten sie erbeuten, lösten aber Alarm aus. Davon lässt man sich die Diebestour doch nicht vermiesen. Nächste Station war ein Sportschuhgeschäft in Parndorf. Und weil so viel stehlen wohl auch hungrig macht, sollte ein Supermarkt in Bruck ihr letztes Ziel werden. Dort hatte sie der Hausdetektiv im Visier, der schließlich auch die beiden Frauen stellte. Die zwei Männer (27 und 29) die zuerst flohen, kamen kurz darauf zurück und stellten sich.

Haupttäterin: „Wir können hier was stehlen.“

Ein illustres Quartett, das Richter Franz Furtner auf der Anklagebank vorfand. Zuerst der einfache Teil. Die 26-Jährige zeigte sich voll geständig. Es sei ihre Idee gewesen, stehlen zu gehen, und sie hätte auch die 20-Jährige dazu angestiftet: „Wir können hier was stehlen.“ Die beiden Männer hätten von den Diebstählen allerdings nichts gewusst. Ähnliches bekam der Richter von der 20-Jährigen zu hören. Und dann war mit einfach zunächst Schluss.

Der 27-Jährige, der bei der Diebestour als Chauffeur fungierte, sah in seinem Tun keinerlei schuldhaftes Verhalten. Er habe nichts gewusst, gesehen und gesagt. Dass seine Einvernahme bei der Polizei kurz nach seiner Festnahme a, etwas ausführlicher geriet, und b, deutlich anderen Inhalts war, beeindruckte den 27-Jährigen wenig. Das, was im Protokoll steht, sei die Schuld der Dolmetscherin, „die hat nicht übersetzt, was ich gesagt hab.“

„Hat sich der Dolmetsch das alles ausgedacht?“

Fast schon amüsiert über diese immer wieder gern gezückte Dolmetsch-Karte, und die fragliche Glaubwürdigkeit des Beschuldigten fragte Furtner: „Hat sich der Dolmetsch das alles ausgedacht?“ „Das ist nicht meine Aussage“, beharrte der 27-Jährige. Mit sechs überwiegend einschlägigen Vorstrafen in Tschechien und der Slowakei und eindeutigen Beweisen wie Kameraaufnahmen, wäre eine geständige Verantwortung klüger gewesen. Aber das ist auch beim Strafgericht nicht immer der Maßstab.

Auch sehr schillernd - der Viertangeklagte (29), der das Krankenhaus als eigentliches Ziel und dafür sein Auto zur Verfügung gestellt hatte. Die Verständigungsprobleme, die gar nichts mit der Dolmetscherin zu tun hatten, begannen schon bei den juristischen Basics, nämlich der Frage, ob er sich schuldig oder nicht schuldig bekenne. Der 29-Jährige dachte nach, um nach einer kurzen Pause die Gegenfrage zu stellen: „Wollen Sie, dass ich geständig bin?“

Kein Dieb mit nur 5% Sehvermögen

„Was ich will, ist nicht relevant“, so Furtner, der abschließend vom 29-Jährigen dazu erfuhr: „Ich werde mich dazu nicht äußern.“ Wozu er sich aber sehr ausführlich äußerte, war seine Krankheitsgeschichte, mit Schwerpunkt auf sein nur noch spärlich ausgeprägtes Sehvermögen von fünf Prozent. Und schon allein deswegen könne er nichts mit den Diebstählen zu tun haben, so die in sich logische Argumentation des Mannes.

Dass der Hausdetektiv etwas anderes beobachtet haben will, - nämlich, dass der 29-Jährige den anderen Anweisungen gegeben hat -, und dass eine Polizistin, die das Überwachungsband - das inzwischen aufgrund eines technischen Fehlers nur noch in Teilen vorliegt - gesichtet hatte, diesen Eindruck bestätigte, beeindruckte den 29-Jährigen wenig, ließ aber seinen Verfahrenshelfer, Hubert Hohenberger, aktiv werden.

Kein Zweifel an krimineller Vereinigung

Umgehend beantragte er für seinen Mandanten, die zwei Zeugen zu laden, zum Beweis dafür, dass sein Mandant eben keinen Tatbeitrag geleistet habe. Diesen Anträgen gab der Richter statt und schied das Verfahren gegen den 29-Jährigen aus. „Ich werde heute nicht verurteilt“, verstand der Mann die juristischen Hintergründe wohl nicht ganz. „Nicht von mir“, bestätigte Furtner. Damit waren die Urteile gegen die anderen drei Slowaken spruchreif.

Am Zusammenwirken als kriminelle Vereinigung hatte der Richter keine Zweifel. Mit zehn Monaten Freiheitsstrafe, davon zwei unbedingt, kam die 20-Jährige am glimpflichsten davon. Die 26-jährige bis dahin unbescholtene Haupttäterin akzeptierte ihr Urteil von einem Jahr Freiheitsstrafe, wovon sie drei Monate in Haft verbringen muss. Der „missverstandene“ 27-Jährige bekam mit fünf Monaten Haft und insgesamt 15 Monaten Freiheitsstrafe die höchste juristische Quittung - und akzeptierte es.

